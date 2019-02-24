رياضة | محمد صلاح يحصل على تقييم ضعيف بعد التعادل أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحصل على تقييم ضعيف بعد التعادل أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الجناح الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على تقييم ضعيف للغاية بعد مشاركته أمام مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وشارك صلاح كأساسي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي وأقيمت بين الطرفين على ملعب "أولد ترافورد" وخرج في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

ووفقاً لموقع "هو سكورد" العالمي، فإن صلاح حصل على 6.0/10 كأقل تقييم بين زملائه في المباراة، فيما كان الحارس أليسون بيكر الأعلى بـ7.5/10 بعد تألقه خلال الديربي.

وفيما يلي نرصد لكم تقييم فريق ليفربول بعد هذه المباراة:

حراسة المرمى: أليسون (7.5)

خط الدفاع: ميلنر (6.7) - ماتيب (7.2) - فان ديك (7.4) - روبيرتسون (6.8)

خط الوسط: هيندرسون (6.8) - فابينو (7.3) - فينالدوم (7.1)

خط الهجوم: صلاح (6.0) - فيرمينو (6.1) - ماني (6.9)