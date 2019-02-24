رياضة | شاهد.. جروس يظهر مع لاعبي الهلال السعودي في برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. جروس يظهر مع لاعبي الهلال السعودي في برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك مع بعثة الهلال السعودي، والتي تصادف تواجدها في نفس فندق إقامة الزمالك في منطقة برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد الفريق السعودي لخوض مباراة العودة أمام الاتحاد السكندري غداً الأثنين في الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

بينما يستعد الفارس الأبيض لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتحدث السويسري كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء مع لاعبي الهلال، تحدثوا خلالها عن موقف الفريق السعودي في البطولة العربية، وكذلك مشواره المحلي في دوري المحترفين.

وكان الهلال اكتسح الاتحاد بثلاثية نظيفة مع الرأفة في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.