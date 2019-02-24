رياضة | محمد يوسف: التغييرات صنعت الفارق أمام الجونة وقادتنا لحصد فوز ثمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف: التغييرات صنعت الفارق أمام الجونة وقادتنا لحصد فوز ثمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة عقب فوز الأهلي على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف يوسف عقب نهاية اللقاء: "المباراة كانت عصيبة وصعبة والجونة نجح في إحراز الهدف ونجحنا في العودة للمباراة ".

وتابع يوسف: "سنستفيد من دروس المباراة، وأحيي اللاعبين على ما قدموه ونجحنا في العودة".