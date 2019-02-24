رياضة | أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد طرده أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد طرده أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالشكر إلى لاعبيه بعد الفوز الصعب: قائلًا "كان مهما أن نستمر في الضغط على بقية الفرق، أشكر اللاعبين على ما قدموه، طبيعي ألا نبدأ المباراة بشكل جيد بسبب كثافة المباريات".

وتم طرد عبد الحفيظ في الشوط الثاني بعد هجمة احتسبها الحكم تسلل على رمضان صبحي.

وقال عبدالحفيظ عن طرده: "انفراد رمضان صبحي لم يكن تسللًا، وأنا لم أعترض، فقط أخبرت الحكم أن اللقطة ليست تسلل".

وأضاف مدير الكرة في الأهلي: "الكثيرون يتحدثون عن العدالة، وحدث أن تم طرد أحمد حسن من قبل وقتما كان مشرفا على الكرة في بيراميدز، وفي المباراة التالية كان متواجدا في الملعب".

وشدد عبدالحفيظ "أنا لم أعترض تمامًا، واللائحة يجب أن تطبق على الجميع، المثل بالمثل، الأهلي لا ينسى، نحن ملتزمون باللوائح".

وأتم عبدالحفيظ: "روح الفانلة الحمراء ظهرت رغم دخولنا المباراة متأخرين، هذه هي شخصية الأهلي، وكرة رمضان صبحي كانت في وقت مبكر من الشوط الثاني، لو سجلناها لحظينا بمزيد من الوقت لتحقيق الفوز دون توتر".