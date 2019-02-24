رياضة | دي خيا يصل للكلين شيت الـ100 ويقترب من شمايكل

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد.

ووفقاً لـ"أوبتا" المتخصص في الإحصائيات، فأن ديفيد دي خيا قد حافظ على نظافة شباكه بـ100 مباراة مع الشياطين الحمر في البريميرليج.