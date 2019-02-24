رياضة | تشكيل المقاولون العرب أمام بيراميدز

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أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل المقاولون العرب كلا من :- حراسة المرمى : محمود أبو السعود خط الدافاع : أمير عابد – محمد سمير – فادي نجاح – حسن الشامي خط الوسط : إبراهيم صلاح – محمد إبراهيم "سوستة – محمد مجلي – لويس إدوارد خط الهجوم : محمد طلعت - أحمد علي أما البدلاء :- حسن شاهين – كريم مصطفى – أحمد الشيمي - فاروقا – سيف الجزيري – عبد الوهاب إسماعيل – يوسف الجوهري.