رياضة | بيراميدز بالقوة الضاربة أمام المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز بالقوة الضاربة أمام المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تشكيل فريقه أمام المقاولون العرب في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل بيراميدز كلا من :- حراسة المرمى : أحمد الشناوي خط الدفاع : رجب بكار - عمر ميداني - أحمد أيمن منصور - عمر جابر خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد مجدي "قفشة" - عبد الله السعيد - كريستيان بينافينتي خط الهجوم : كينو - عمر خربين. أما البدلاء:- مهدي سليمان - مهند لاشين - محمد رزق - محمد فاروق - محمد فتحي - جون سيفونتيس - أحمد عادل