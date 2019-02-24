اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى بقيادة البرازيلى بيتو بيانكى، على استاد برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى يحتل صدارتها نصر حسين داى الجزائرى بـ4 نقاط وخلفه بترو أتلتيكو وجورماهيا الكينى ولكل منهما 3 نقاط بينما يأتى الزمالك فى المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.

تنطلق مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، الموافق 24 / 2 / 2019، يدخل الفريق الأبيض المواجهة باعتبارها لقاء فاصل خاصة إن فقدان الثلاث النقاط سيزيد من صعوبة مهمة الأبيض فى العبور إلى دور ربع النهائى بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين وتعادله فى الجولة الثانية مع نصر حسين داى بهدف لمثله ما يجعل لقاء بترو أتلتيكو الليلة بمثابة مواجهة فاصلة للأبيض لاستعادة حظوظه فى التأهل إلى الدور التالى من البطولة الأفريقية قبل الثلاث جولات الأخيرة التى سيخوض منهما مباراتين خارج أرضه أحدهما مع بترو أتلتيكو فى العاصمة الأنجولية “لواندا” يوم 3 مارس المقبل والأخرى مع نصر حسين داى بالجزائر يوم 17 من الشهر ذاته بينما يستضيف جورماهيا فى برج العرب يوم 10 من نفس الشهر المقبل.