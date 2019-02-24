اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الأنجولي بث مباشر يلا شوت الجديد yalla shoot اونلاين| ماتش الزمالك اليوم مباشر

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يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الأنجولي بث مباشر yalla shoot اونلاين، يستضيف ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية اليوم مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بطل أنجولا ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك مساء اليوم الأحد 24 فبراير، وبدورنا سنوفر لكم رابط يلا شوت سريع لمشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك في بطولة أفريقيا اليوم قبل بدايتها بدقائق.

الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر bein sport hd 1، يبدأ موعد مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وبترو الأنجولي عبر قناة bein sport hd الأولي بتعليق محمد فوزي، أو عبر قناة النيل للرياضة البث الأرضي للمقيمين بمصر.

الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر يلا شوت kora star، تبرز أهمية مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو للفريق الأبيض بعد التعثر خلال الجولتين الأولى والثانية أمام جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري، حيث يقبع الفريق الأبيض في مؤخرة ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة حصل عليها بعد التعادل في المباراة الأخيرة على ملعبه أمام متصدر المجموعة نصر حسين داي الجزائري، وسنضيف لكم قبل بداية اللقاء رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اونلاين بدون تقطيع.

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سنضيف لكم بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بدقائق.

وسيفتقد الزمالك خدمات المدافع المتألق محمود علاء في تلك المواجهة، وذلك بسبب الاجهاد الذي يعاني منه بالعضلة الضامة.