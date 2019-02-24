اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي بث مباشر yalla shoot الكونفدرالية الافريقية| ماتش الزمالك اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي بث مباشر yalla shoot الكونفدرالية الافريقية| ماتش الزمالك اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننقل يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر أونلاين في ثالث مواجهات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، حيث يستضيف النادي القاهري نظيره الانجولي لايف على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد الرابع والعشرون من شهر فبراير 2019، وسنقوم بإضافة رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد بترو اتليتكو بث مباشر كورة ستار أون لاين بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بجودة عالية وبالتعليق العربي الرائع.

الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر

ينطلق موعد مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر اليوم في الكونفيدرالية الإفريقية على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 1، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق المصري أحمد الطيب.

مباراة الزمالك وبترو اتليتكو يلا شوت

بعد مرور جولتين بدور المجموعات من كأس الكونفيدرالية، يحتل نصر حسين داي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد تغلبه على بترو اتليتكو وتعادله مع الزمالك، فيما يأتي خلفه فريق جورماهيا الكيني برصيد ثلاث نقاط، ثم بترو اتلتيكو بنفس الرصيد، ويقبع الزمالك بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الانجولي

يرجى من كافة المتابعين وعاشقي الكرة الأفريقية متابعتنا عبر تلك الصفحة بشكل مستمر قبل انطلاق المواجهة، حيث سنوفر لكم لينك بث حي مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو يوتيوب ليتمكن الجميع من الاستمتاع بالفريق الأبيض أونلاين.

وألتقى الزمالك أمام الفرق الأنجولية في 6 مناسبات من قبل تاريخياً، كان التفوق واضح للفريق المصري في ثلاث لقاءات، مقابل خسارة وحيدة، بينما حضر التعادل في مواجهتين بينهما.