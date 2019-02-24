اونلاين | انطلقت الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد قليل الآن

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ومنح فوز تشيلسي 3-صفر على مالمو السويدي، الليلة قبل الماضية، في الدوري الأوروبي المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري، الذي يتعرض لانتقادات كبيرة، فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنه يبقى عرضة للهجوم في أي وقت.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وتجرع تشيلسي خسارة مريرة 6-صفر أمام مانشستر سيتي في آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز ليجد الفريق اللندني نفسه متراجعًا إلى المركز السادس في الترتيب، ويتوجب عليه خوض صراع لضمان احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وتسببت الخسارة 2-صفر أمام مانشستر يونايتد في الدور الخامس من كأس الاتحاد، الاثنين الماضي، في اهتزاز ثقة جمهور ستامفورد بريدج في المدرب الإيطالي الذي اعترف أن بعض لاعبيه لا يفهمون أسلوبه في خطط اللعب الذي يطلق عليه ”طريقة ساري“.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وكأن تراجع المستوى وحده ليس كافيًا، حيث تلقى تشيلسي ضربة أخرى بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الجمعة الماضية، أنه منع النادي من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترتين مقبلتين للانتقالات لانتهاك النادي الإنجليزي لقواعد تتعلق بالتعاقد مع لاعبين أجانب تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

لكن ربما يُسدل الستار عن الأسبوع بنهاية سعيدة إذا نجح تشيلسي في قلب الطاولة على سيتي المتألق، والفوز عليه والتتويج بأول الألقاب المحلية في أول نهائي يجمع بين الفريقين في بطولة كبرى.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وإذا حدث هذا، ستكون أول بطولة يحققها ساري في مسيرته التدريبية مقابل 20 لقبًا تُوّج بها الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي الذي استهل مسيرته في إنجلترا بالتتويج بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على آرسنال.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وسيخوض سيتي المباراة وهو في أوج تألقه بعد أن حقق انتصارًا 3-2 على شالكه الألماني في عقر داره في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، وهو الفوز رقم 13 للفريق في آخر 14 مباراة في كل المسابقات.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ورغم التباين الحاد خلال الفترة الأخيرة بين سيتي، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز متقدمًا بفارق الأهداف على ليفربول.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وتشيلسي الذي خسر خمس مرات في آخر عشر مباريات قبل أن يحقق الفوز الأخير على مالمو، إلا أن غوارديولا يبدو قلقًا من انتفاضة الفريق اللندني عندما يسترجع ذكرى الخسارة القاسية التي تلقاها على ملعب الاتحاد.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وقال غوارديولا: لا أفضل أن أواجه فريقًا هزمته مرة أخرى خلال فترة قصيرة، ويملك تشيلسي لاعبين أصحاب مهارات وقدرات احترافية كبيرة يفتخرون بفريقهم، وسيبذلون جهدًا إضافيًا اليوم الأحد.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وأضاف: كنت سعيدًا حينها، لكنني اليوم أتمنى لو لم نفز عليهم 6-صفر.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وسيحاول ديفيد سيلفا لاعب وسط سيتي التتويج بثامن لقب محلي منذ انضمامه للفريق في 2010، وأبدى اللاعب سعادته باللعب على استاد ويمبلي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وقال اللاعب الإسباني الذي هز الشباك في الفوز 3-صفر على آرسنال في نهائي نسخة الموسم الماضي:ستكون فرصة جديدة لفوز بلقب جديد، وستكون مواجهة صعبة وشرسة، ويملك تشيلسي لاعبين في غاية الكفاءة أمام المرمى، ولهذا علينا الحذر.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ويواجه غوارديولا مخاوف من احتمال عدم مشاركة غابرييل غيسوس، وجون ستونز، وفابيان ديلف، بسبب الإصابة بعد أن غابوا جميعًا عن الفوز على شالكة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ويقول المدرب الإسباني إنه لم يتخذ قرارًا بعد إذا كان الحارس أرو موريتس، الذي خاض مباريات في كأس الرابطة، سيلعب المباراة النهائية بدلًا من الحارس البرازيلي أيدرسون، وسيحاول الفريقان التتويج بلقب كأس الرابطة للمرة السادسة في تاريخ كل منهما وهو رقم لم يتخطاه سوى ليفربول.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

من جهة أخرى دعا برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتى إلى نسيان الفوز الكبير 6-صفر على تشيلسى في وقت سابق هذا الشهر، وعدم الشعور بالرضا أمام الفريق اللندنى عند مواجهته في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الأحد.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

واستسلم تشيلسي في ملعب الاتحاد ليتلقى أسوأ خسارة في تاريخه بالدوري ويتراجع للمركز السادس في ترتيب المسابقة، ومع ذلك قال سيلفا إن هذه النتيجة لن يكون لها أي تأثير على المباراة المقبلة في ملعب ويمبلى.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وقال سيلفا للصحفيين عقب فوز مانشستر سيتى 3-2 على ملعب شالكه الألمانى في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي : حتى أكون أمينا يجب نسيان هذه المباراة لكنها لن تتكرر مجددا، نحن لا نتوقع تكرار النتيجة ذاتها نواجه أحد أفضل أندية العالم حتى لو كانت نتائجه مؤخرا ليست على ما يرام أمام هذه النوعية من اللاعبين لا يمكن التهاون وعندما تمنحهم الوقت للتفكير واللعب سينقضون عليك.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ويحمل مانشستر سيتي لقب البطولة ويقول سيلفا إنه يجب على فريقه تعلم كيفية الدفاع عن الألقاب.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وأضاف يجب أن نلعب بنفس القوة ومحاولة اقتناص لقب جديد لم ننجح في الاحتفاظ بلقب من قبل لذلك سيعني هذا لنا الكثير. هذا أحد أهدافنا الرئيسي فليس هدفنا فقط الفوز باللقب مرة واحدة لكن مواصلة الانتصارات. نملك تشكيلة قادرة على تحقيق ذلك.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

البطولة: كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2018/2019

المباراة: تشيلسي ضد مانشستر سيتي النهائي

الملعب: ويمبلي

الحكم: جوناثان موس

المعلق : حفيظ دراجي

التوقيت: اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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Ziggo Sport Select HD

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Varzish Sport HD

Eleven Sports 1 HD

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر