اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون بث مباشر yalla shoot

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يلا شوت.. مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون بث مباشر yalla shoot

يستضيف فريق بيراميدز نظيره المقاولون العرب مع دقات السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصرى الممتاز فى مواجهة يدخلها بيراميدز ساعياً لنسيان أحزانه بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فيما فاز ذئاب الجبل على سموحة بنفس النتيجة فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري العام

يلا شوت.. مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون بث مباشر yalla shoot

ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 24 هدف بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 24 هدف .

يلا شوت.. مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون بث مباشر yalla shoot

وطالب الارجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بغلق صفحة الجونة والتركيز على تحقيق الانتصار على المقاولون العرب لضمان ملاحقة الأهلى على المركز الثانى وانتظاراً لخسارة المارد الأحمر أية نقاط جديدة فيما شدد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون على لاعبيه بتوخى الحذر من رغبة بيراميدز فى تعويض هزيمة الجونة مطالباً إياهم بالتمركز الدفاعى السليم أمام مهاجمى بيراميدز ومحاولة إستغلال إنصاف الفرص للتسجيل والخروج بنقاط المباراة كاملة .

ويغيب على جبر مدافع بيراميدز عن المباراة بعد طرده فى لقاء الجونة فيما سيعود نبيل دونجا وأحمد أيمن منصور للتشكيلة الاساسية لبيراميدز بفرمان من دياز بعد غيابهم عن المباراة الأخيرة .