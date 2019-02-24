«خضر التوني».. مصري تمنى هتلر أن يكون ألمانياً (فيديو)

إعداد: مصطفى عبد الفتاح
يعتبر خضر التوني من أعظم أبطال رفع الأثقال في مصر، فقد حقق عدة بطولات عالمية من عام 1936 م حتى عام 1951 م.
ولد في عام 1916 م وعشق الرياضة منذ الصغر، وانضم إلى نادي شبرا عام 1934 م ثم حصل على بطولة مصر في رفع الأثقال.
وفي عام 1935 م نجح في تحطيم الرقم القياسي العالمي في رفعة الضغطة، وقد حقق انتصاراً فذاً على بطل ألمانيا في دورة " برلين " الأولمبية عام 1936 م، مسجلاً رقماً قياسياً عالمياً نال به إعجاب العالم وتهنئة الزعيم الألماني "هتلر".
وكان التوني ضمن الفريق المصري الفائز ببطولة العالم لرفع الأثقال عام 1949 م.... شاهد الفيديو لتعرف باقي التفاصيل، وحديث هتلر عن البطل المصري.
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