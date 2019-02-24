مباشر.. مان يونايتد 0 - 0 ليفربول.. نزول شاكيري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقاسم ليفربول مع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة لكل منهما، مع العلم أن السيتي خاض مباراة أكثر، فيما يأتي مانشستر يونايتد بالمرتبة الرابعة بـ51 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد: دي خيا، يونج، لينديلوف، سمالينج، شو، مكتوميناي، بوجبا، هيريرا، ماتا، راشفورد، لوكاكو.

تشكيل ليفربول: أليسون، ميلنر، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، صلاح، ماني، فيرمينو.

تفاصيل المباراة

أولى محاولات المباراة كانت في الدقيقة السابعة بتسديدة من راشفورد من على حدود منطقة الجزاء لكن تجد الكرة أليسون حارس ليفربول الذي يتصدى الكرة بثبات.

وظهر محمد صلاح في الدقيقة 15 عندما نفذ ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لكن تمر تسديدته بعيدة عن المرمى دون خطورة.

وفي الدقيقة 21 اجرى مانشستر يونايتد تبديلاً اضطراريًا بخروج هيريرا للإصابة ليحل بدلاً من منه بيريرا.

وتلقى مانشستر يونايتد ضربة جديدة في الدقيقة 24 بخروج خوان ماتا ليحل محله لينجارد.

وبعد مرور نصف ساعة أجرى يورجن كلوب تبديل إضطراري بخروج روبرتو فيرمينو ليكون دانيل ستوريدج بدلاً منه.

وحاول بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد تهديد مرمى ليفربول في الدقيقة 37 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يحولها فان دايك لركنية.

وكاد البديل لينجارد يزور شباك ليفربول في الدقيقة 40 بعد تمريرة رائعة من البديل بوجبا لكن أليسون حارس ليفربول ينقذ مرماه ببراعة.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق خرج لينجارد بسبب الإصابة ليكون أليكسيس سانشيز بدلا منه.

ليفربول احتاج للدقيقة 65 من أجل إيجاد حل لتهديد مرمى مانشستر يونايتد ليسدد فينالدوم كرة قوية تمر بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 71 لجأ كلوب لاستخدام ورقة من مقاعد البدلاء بخروج هندرسون ليحل بدلاً منه شاكيري.

وفي الدقيقة 79 خرج محمد صلاح ليكون ثالث تبديلات ليفربول ليحل بدلا منه أوريجي.