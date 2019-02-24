ساري يعلن تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة

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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في اللقاء المرتقب بين الفريقين الذي يقام الساعةالسادسة ونصف مساء اليوم، على ستاد ويمبلي، في إطار نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي :
حراسة المرمي : كابليرو
خط الدفاع : رودرجير، ديفيد لويز، إيميرسون، أزبيلكويتا
خط الوسط : كانتي، جورجينو، باركلي، ويليان
خط الهجوم : إيدين هازارد، بيدرو
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