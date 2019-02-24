شاهد.. جدو يسجل هدف تقدم الجونة أمام الأهلي

مباراة الأهلي والجونةكتب: محمد معتز صلاح الدين
تقدم الجونة بالهدف الأول أمام الأهلي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب "الجونة" ضمن الأسبوع الرابع والعشرينمن الدوري الممتاز.
سجل محمد ناجي جدو مهاجم الجونة الهدف الأول في الدقيقة 53،
شاهد الهدف..
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