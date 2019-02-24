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شاهد.. جدو يسجل هدف تقدم الجونة أمام الأهلي

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شاهد.. جدو يسجل هدف تقدم الجونة أمام الأهليمباراة الأهلي والجونة
كتب: محمد معتز صلاح الدين

تقدم الجونة بالهدف الأول أمام الأهلي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب "الجونة" ضمن الأسبوع الرابع والعشرين

من الدوري الممتاز.

سجل محمد ناجي جدو مهاجم الجونة الهدف الأول في الدقيقة 53،

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بعد تسديدة من جدو أعلى شريف إكرامي حارس الأهلي، حاول محمد هاني مدافع الأهلي إخراجها لكنها ارتطمت بسعد سمير، لتسكن الشباك وتعلن الهدف الأول للجونة.

شاهد الهدف..

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