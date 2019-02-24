تعادل سلبي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في شوط الإصابات

انتهى الشوط الأول من مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب استاد أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

بدأ الشوط الأول بقوة من جانب ليفربول ونجح مانشستر يونايتد في الدفاع بقوة عن مرماهم، إلى أن توالت الإصابات على لاعبي الشياطين والريدز في شوط الإصابات الكبرى.

حيث تعرض الإسباني أندير هيريرا نجم خط وسط مانشستر يونايتد للإصابة ليضطر سولشاير لتبديل مبكر ويخرج هيريرا في الدقيقة 25، ثم تعرض خوان ماتا هو

الآخر للإصابة ليغادر الملعب مصابًا ويدخل لينجارد، في الدقيقة 27.

وعلى الجانب الآخر خرج البرازيلي فيرمينو مهاجم ليفربول مصابًا، في الدقيقة 31 ليدخل ستوريدج بدلا عنه.

كما يعاني راشفورد مهاجم اليونايتد من الإصابة في الكاحل، ومن المنتظر تبديله في أقرب وقت ممكن.

ثم تعرض لينجارد البديل للإصابة هو الآخر، بعد أن أهدر فرصة حقيقية لليونايتد بعد انفراد تام له أمام أليسون بيكر الذي نجح في إبعاد الخطر عن مرمى الريدز، ليغادر لينجارد ملعب اللقاء ويدخل أليكسيس سانشيز

بديلًا في الدقيقة 40.

دخل ليفربول مواجهة مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا، راغبًا في تحقيق الفوز أو على أقل تقدير الخروج بنقطة التعادل، وعدم تعرضه إلى الخسارة، من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما دخل فريق مانشستر يونايتد من أجل مواصلة الحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية على الصعيد المحلي.

يذكر أن مانشستر يونايتد لم يتذوق طعم الخسارة على الإطلاق على الصعيد المحلي رفقة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، وهو الأمر الذي يعطي اليونايتد دافعًا قويًّا للغاية من أجل الظفر بالنقاط الثلاث في مباراة ديربي إنجلترا أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ليفربول.

وتأخذ المباراة طابعًا ثأريًّا لفريق مانشستر يونايتد، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها فريق الشياطين الحمر في مباراة الدور الأول على يد غريمه التقليدي ليفربول.