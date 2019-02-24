حلمي طولان: الهلال السعودي أقوى الفرق الآسيوية

الإسكندرية- أميرة فتحي قال الكابتن حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى "نرحب بفريق الهلال السعودى فى بلدهم الشقيق مصر". وتابع بأن لقاء العودة غدا أمام فريق الهلال السعودى بالفعل ستكون مباراة صعبه لافتا بقوله"أنا إنسان واقعي فريق الهلال فريق يعد من أقوى الفريق الآسيوية ولكن عندى ثقة كبيرة فى اللاعبين أنهم يقدموا مباراة تليق بأسمائهم واسم نادى الاتحاد السكندرى وشعبيته وجماهيريته". فريق الهلال فريق يعد من أقوى الفريق الآسيوية ولكن عندى ثقة كبيرة فى اللاعبين أنهم يقدموا مباراة تليق بأسمائهم واسم نادى الاتحاد السكندرى وشعبيته وجماهيريته". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ قليل بمقر إقامة فريق الهلال السعودى بفندق هيلتون كينجزرانش وأداره وليد السنوسى المنسق الإعلامى لبطولة زايد العربية. وأشار طولا إلى علمه بأن الجماهير لا تقبل الأعذار ولكنها تحلم بالفوز فقط مختتما بقوله كرة القدم لا يوجد فيها مستحيل.

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