اونلاين | يلا شوت hd |مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية | koraonline |كورة لايف

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الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال 2 x

16:05 0 ساوثهامتون مانشستر يونايتد 0 x

16:05 0 ليفربول الدوري الإيطالي بولونيا 0 x

16:00 0 يوفنتوس بارما - x

19:00 - نابولي فيورنتينا - x

21:30 - انتر ميلان الدوري الإسباني ليجانيس 1 x

13:00 1 فالنسيا أتلتيكو مدريد - x

17:15 - فياريال ليفانتي - x

21:45 - ريال مدريد الدوري الألماني الدرجة الأولى هانوفر 96 - x

16:30 - آينتراخت فرانكفورت بوروسيا دورتموند - x

19:00 - باير ليفركوزن الدوري الفرنسي الدرجة الأولى موناكو - x

22:00 - ليون كأس رابطة المحترفين الإنجليزية تشيلسي - x

18:30 - مانشستر سيتي كأس الكونفيدرالية الأفريقية الرجاء الرياضي - المغرب - x

18:00 - نهضة بركان - المغرب النادي الصفاقسي - تونس - x

18:00 - ساليتاس - بوركينا فاسو زيسكو يونايتد - زامبيا - x

18:00 - الهلال - السودان حسنية أكادير - المغرب - x

21:00 - أوثو دويو - الكونجو الزمالك - مصر - x

21:00 - بيترو أتلتيكو - أنغولا النجم الساحلي - تونس - x

21:00 - إينوجو رينجرز - نيجيريا الدوري المصري الممتاز الجونة 1 x

16:00 1 الأهلي بيراميدز - x

19:00 - المقاولون العرب