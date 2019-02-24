اونلاين | يلا شوت hd |مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية | koraonline |كورة لايف

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الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
2
x
16:05
0
ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:05
0
بولونيا
0
x
16:00
0
يوفنتوس
بارما
-
x
19:00
-
نابولي
فيورنتينا
-
x
21:30
-
انتر ميلان
ليجانيس
1
x
13:00
1
فالنسيا
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
فياريال
ليفانتي
-
x
21:45
-
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هانوفر 96
-
x
16:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا دورتموند
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
-
x
22:00
-
ليون
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
18:00
-
نهضة بركان - المغرب
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
18:00
-
ساليتاس - بوركينا فاسو
زيسكو يونايتد - زامبيا
-
x
18:00
-
الهلال - السودان
حسنية أكادير - المغرب
-
x
21:00
-
أوثو دويو - الكونجو
الزمالك - مصر
-
x
21:00
-
بيترو أتلتيكو - أنغولا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
إينوجو رينجرز - نيجيريا
الدوري المصري الممتاز
الجونة
1
x
16:00
1
الأهلي
بيراميدز
-
x
19:00
-
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