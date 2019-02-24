اونلاين | Manchester City (بث مباشر) مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي أون لاين لايف online live

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Manchester City (بث مباشر) مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي أون لاين لايف online live

يواجه نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، منافسه فريق تشيلسي، مساء يوم الأحد في الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويسعى تشيلسي للفوز باللقب الاول له مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، خاصة بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، والخسارة من مانشستر سيتي في الدوري على ملعب الاتحاد بنتيجة 6-0.

ويرغب مانشستر سيتي في بداية الموسم والفوز بالالقاب بشكل مبكر، حيث يواصل الفريق منافسته على جميع البطولات التي يشارك بها، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، وبفارق الأهداف عن نادي ليفربول.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - لابورت - ستونز - زينتشينكو.

خط الوسط : فيرناندينيو - دي بروين - ديفيد سيلفا - سترلينج - ليروى ساني.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

بينما يأتي تشكيل تشيلسي المتوقع :-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ازبليكوتا - روديجير - ديفيد لويز - ماركوس الونسو.

خط الوسط : جورجينهو - كانتي - باركلي - ويليان.

خط الهجوم : هازارد - هيجواين.

ونجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق فوزا صعبا، على نادي أولمبيك ليون الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الذهاب من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما تأهل تشيلسي إلى دور ال16 من بطولة الدوري الاوروبي، بعد الفوز ذهابا وإيابا على فريق مالمو السويدي، بنتيجة مجموع المباراتين 5-1.

بطاقة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي:

تشيلسي Vs مانشستر سيتي.

البطولة : كأس الرابطة الإنجليزية (النهائي).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : ملعب ويمبلي .

المعلق : حفيظ دراجي .

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي:

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .