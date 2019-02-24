اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار .. مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر كورة أون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار .. مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر كورة أون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب "ويمبلى"، فى السادسة والنصف مساء اليوم، المباراة التى تجمع بين فريقى تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يخوض ماوريسيو سارى، المدير الفنى لنادى تشيلسي، مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: كاباييرو فى حراسة المرمى، ماركوس ألونسو، ديفيد لويز، روديجر، أزبيليكويتا، جورجينيو، نجولو كانتى، كوفاسيتش، بيدرو، هازارد، وهيجواين.

فى حين ينتظر أن يخوض بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتى، مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: إيديرسون فى حراسة المرمى، والكر، أوتامندى، فيرناندينهو، لابورتى، جوندوجان، دى بروين، ستونز، ليروى ساني، رحيم ستيرلينج، وسيرجيو أجويرو.

ونجح تشيلسي في حجز مقعده بالمباراة النهائية على حساب توتنهام، بينما تفوق مانشستر سيتي على بيرتن ألبيون ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويرغب مانشستر سيتي في تكرار إنجاز جاره مانشستر يونايتد بالحصول على بطولة كأس الرابطة، حيث لم يتمكن أي ناد من حصد اللقب مرتين متتاليتين منذ عام 2000 بإستثناء مانشستر يونايتد، وذلك في عامي 2009 و2010.

ويدخل مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما وضع قدماً في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا أثر تغلبه خارج ملعبه على شالكه الألماني بنتيجة 3 – 2 في ذهاب دور الـ 16 الأربعاء الماضي.

في المقابل يسعى تشيلسي لمصالحة جماهيره الغاضبة جراء تراجع النتائج على الصعيد المحلي وذلك بالحصول على بطولة كأس الرابطة.

وودع تشيلسي مسابقة كأس الاتحاد الاثنين الماضي بعد خسارته على ملعبه ووسط جماهيره أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل، كما تلقى هزيمتين من العيار الثقيل أمام بورنموث برباعية نظيفة ومانشستر سيتي بسداسية نظيفة بمسابقة الدوري الإنجليزي أثارت الشكوك حول قدرة الفريق اللندني على إنهاء مشواره في المربع الذهبي المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.