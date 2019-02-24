اونلاين | مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي نهائي الكاس اليوم

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يلا شوت حصري مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم 24/2/2019 رابط مباراة مان سيتي ضد تشيلسي اون لاين نهائي كأس الرابط الأنجليزية بعد إنتها أسبوع دوري الأبطال والدوري الأوروبي تعود مرة أخري الفرق للبطولات المحلية حيث تنتظر كرة القدم مباراة قوية للغاية بين نادي تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي بطولة كبتال وان والتي سوف تكوت علي ملعب "ويمبلي"وجدير أن تشيلسي يدخل تلك المباراة ويريد الثأر من الخسارة التي تعرض لها بالدوري الإنجليزي بسداسية شهدت هاترك اللاعب كين أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنلجيزي ولم يسجل تشيلسي هدف شرفي وتحوم العديد من الشائعات حاليا حول إقالة المدير الفني مورسيو ساري المدرب الأسبق لنادي نابولي الإيطالي وحاليا تشيلسي .

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر موعد مباراة تشيلسى ومانشستر سيتى من المقرر أن تنطلق المواجهة المثيرة فى السادسة ونصف من مساء اليوم، الأحد 24-2-2019، بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب "ويمبلي" وستكون مذاعة على قناة بي إن سبورت القطرية اتش دي 2، مباراة سوف تكون صعبة علي الطرفين ولكن النفسية ترتفع بعد الخسارة من الستي والفوز في الدوري الأوروبي لنادي تشيلسي والتأهل إلي دور الـ16 بجانب الفرق المتأهل هذا العام عام من المفترض أن يكون سئ لنادي تشيلسي وجيد فيما لا من الممكن أن يتبدل الحال ويعود نادي تشيلسي والمنافسة علي الدوري ونيل لقب الكبتال وان من نادي مانشستر سيتي وتحقيق مركز مؤهل إلي دوري الأبطال .

كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر الإيطالي "ماوريسيو ساري" المدير الفني لنادي تشيلسي، والعديد من الشائعات حولة حاليا وفي الجانب الأخر الإسباني الذي لا يتواجد له بديل حتي الأن الإسباني "بيب جوارديولا" المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، حيث قال الإيطالي ماوريسيو ساري أن جوارديولا محظوظ ويتلقي الدعم دائما رغم إخفاق النادي في عدة مباريات وذلك في بداية المشوار ويريد ساري أن يلقي الدعم مثل جوارديولا أيضا في بداية المشوار مع نادي تشيلسي الإنجليزي خلال مشوارة .

الشوط الأول مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت كشفت العديد من الصحف الإنجليزي عن التشكيل المتوقع لنادي السيتي في مباراة القمة التي ستكون في الكبتال وان حيث كانت التشكيل كتالي : حراسة المرمى: إيدرسون الدفاع: لابورتى ، أوتاميندى ، ووكر ، ستونز الوسط: فيرناندينيو ، دى بروين ، ديفيد سيلفا الهجوم: سترلينج ، أجويرو ، برناردو سيلفا.

وأيضا كشف سكاي سبورت الإنجليزي عن تشكيل الإيطالي ماوريسيو ساري عن تشكيل تشيلسي امام مانشستر سيتي اليوم في الكبتال وان الذي سيقام علي ملعب ويمبلي الإجليزي وسوف يكون التشكيل كتالي :حراسة المرمى: كيبا الدفاع: ألونسو ، لويز ، رودريجر ، أزبيليكويتا الوسط: كانتى ، كوفاسيتش ، باركلى الهجوم: هازارد ، هيجواين ، بيدرو .