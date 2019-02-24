رياضة | مفارقة غريبة في قمة مانشستر يونايتد وليفربول بطلها "لينجارد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفارقة غريبة في قمة مانشستر يونايتد وليفربول بطلها "لينجارد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بالجولة الـ27 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، مفارقات غريبة حيثُ أجرى اليونايتد جميع تبديلاته بسبب تعرض لاعبيه للإصابة.

وشارك جيسي لينجارد بديلاً لخوان ماتا خلال الدقيقة "25" لكنه لم يستكمل الشوط الأول بسبب تعرضه للإصابة وخرج متأثراً بها خلال الدقيقة "43" ليحل مكانه ألكسيس سانشيز.

وأصبح جيسي لينجارد أول لاعب يشارك بديلًا في الشوط الأول ويغادر بالشوط ذاته منذ كيفن لونج مع بيرنلي ضد نيوكاسل في يناير 2015.

كما شهد هذا الشوط خروج البرازيلي روبرتو فيرمينو من صفوف ليفربول بسبب الإصابة وذلك خلال الدقيقة "31" ليحل مكانه دانييلي ستوريدج.