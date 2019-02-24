رياضة | لاسارتي يعنف نجم الأهلي في مباراة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعنف نجم الأهلي في مباراة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عنف الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رمضان صبحي لاعب الفريق، خلال مباراة الفريق أمام الجونة، بالدوري العام.

وحرص لاسارتي، على توجيه صبحي بضرورة اللعب الجماعي، وتخليه عن الأنانية، وضرورة تنفيذ تعليماته داخل الملعب.

ويلتقي الأهلي الجونة حاليًا في المباراة التي تقام ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحذر مراقب مباراة الأهلي أمام مضيفه الجونة، صبية الملعب من التأخر في إحضار الكرات، داخل أرضية الملعب.