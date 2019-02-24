رياضة | مجموعة الزمالك.. جورماهيا يسقط نصر حسين داي بثنائية ويعقد موقف الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الزمالك.. جورماهيا يسقط نصر حسين داي بثنائية ويعقد موقف الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق جور مايا الفوز على نظيره نصر حسين داي بهدفين نظيفين عصر اليوم الأحد، ويأتي ذلك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وجاءت ثنائية جور مايا في شباك نصر حسين داي عن طريق الثنائي؛ فرانسيس كاهاتا وجاك توسينجي خلال الدقيقتين "84 - 87"، وشهدت المباراة طرد لاعب الفريق الجزائري شمس الدين حراق بعد تلقيه بطاقة حمراء.

بهذه النتيجة رفع الفريق الكيني رصيده للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد نصر حسين داي عند 4 نقاط.