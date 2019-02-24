رياضة | حلمي طولان: هذا هدفنا أمام الهلال والجماهير لا تقبل الأعذار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلمي طولان: هذا هدفنا أمام الهلال والجماهير لا تقبل الأعذار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الأحد، للحديث عن مواجهة الهلال السعودي: "المباراة ستكون صعبة لأنها أمام أحد أفضل الفرق في قارة آسيا".

وأضاف المدير الفني : "أنا إنسان واقعي وأعلم مدى قوة المنافس ولكن كلي ثقة في قدرات لاعبي فريقي وأتمنى أن يقدم لاعبي الاتحاد السكندري مباراة تليق باسم وتاريخ النادي، أعلم أن الجماهير لا تقبل الأعذار ولكنها تحلم بالفوز فقط".

ويلتقي الاتحاد مع الهلال مساء غدٍ الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الثمانية لكأس زايد أبطال العرب، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت بالسعودية، لصالح الفريق السعودي، بثلاثة أهداف دون رد.