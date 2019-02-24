رياضة | زوران عن مواجهة الاتحاد السكندري: "جئنا إلى الإسكندرية للظهور بأفضل صورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوران عن مواجهة الاتحاد السكندري: "جئنا إلى الإسكندرية للظهور بأفضل صورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الكرواتي زوران ماميتش مدرب نادي الهلال السعودي، على استعداد فريقه للمواجهة المرتقبة ضد الاتحاد السكندري في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، غداً الإثنين.

وكان فريق الهلال قد حقق فوزاً هاماً على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في "محيط الرعب" بمباراة الذهاب بين الفريقين.