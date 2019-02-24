رياضة | تعادل سلبي في الشوط الأول بين الأهلي والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل سلبي في الشوط الأول بين الأهلي والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة الجونة أمام ضيفه الأهلي والمقامة على ستاد "الجونة" ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي اللقاء باحثا عن هدف مبكر يمنحه الثقة، لكن هجوم لاعبيه واجه دفاعا قويا من جانب فريق الجونة بقيادة خالد صبحي وأحمد سعيد "أوكا"، وذلك في الدقائق الأولى من المباراة.

في المقابل اعتمد فريق الجونة عى الهجمات المرتدة بفضل تحركات إسلام عبد النعيم، واحمد الألفي والذي أنقذ شريف إكرامي حارس الأهلي من أمامه كرة خطرة قبل أن تصل إليه في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 19 مرر ناصر ماهر الكرة بينية خلف دفاعات فريق الجونة لكن خالد صبحي لحق باللاعب النيجيري وأعادها إلى حارس مرماه محمود الغرباوي

وكاد أحمد حسن مكي أن يحرز أول أهداف اللقاء لو استغل العرضية المتنقة من أحمد الألفي في الدقيقة 21، لكنها مرت بسلام على مرمى الأهلي.

وحرم أيمن أشرف مدافع الأهلي فريق الجونة من فرصة خطرة بعدما أبعد عرضية جوزيف جوناثان الخطيرة في الدقيقة 27 شتتها بعيدة عن منطقة جزاء الفريق الأحمر.

وسدد ناصر ماهر كرة قوية في الدقيقة 31 من على حدود منطقة جزاء الجونة، بعد تمريرة عرضية من رمضان صبحي لكنها علت عارضة الحارس محمود الغرباوي.

واملتك فريق الجونة الكرة في الدقائق العشر الأخيرة، لكنها مرت دون أي جديد لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.