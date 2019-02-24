رياضة | الترسانه يبدأ استعداداته لمواجهة دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانه يبدأ استعداداته لمواجهة دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانه تدريباته اليوم تحت قيادة المدير الفنى للفريق " أحمد كشرى“ إستعدادآ لمواجهة فريق دمياط الخميس المقبل ،ضمن الجوله العشرين من منافسات دورى القسم الثانى .

يذكر أن الشواكيش قد فاز فى مباراته أمام الشمس بالجوله الماضيه بأربعة أهداف مقابل هدف ، أحرزهم إيهاب فؤاد، وحسين حمدى "هدفين" ، ومحمود كلشط.

وعلى الجانب الأخر فقد تعادل فريق دمياط فى مباراته بالجوله الماضيه أمام فريق كوكاكولا بهدفين لكل منهم .

ويحتل الترسانه المركز الأول برصيد ٣٨ نقطة، بينما يحتل دمياط المركز الثالث عشر برصيد ١٤ نقطة .

ترتيب المجموعة الثانية

1- الترسانه 38 نقطة

2- سيراميكا 37 نقطة

3- إف سى مصر 37 نقطة

43- القناة 36 نقطة

5- كوكاكولا 33 نقطة

6- المريخ 26 نقطة

7- ج شبين 25 نقطة

8- النصر 24 نقطة

9- الشمس 22 نقطة

10- بورتو 21 نقطة

11- منتخب السويس 21 نقطة

12- الزرقا 20 نقطة

13- دمياط 14 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط