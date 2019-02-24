رياضة | رسالة خاصة من الحضري إلى مؤمن زكريا بعد أزمته الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة خاصة من الحضري إلى مؤمن زكريا بعد أزمته الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر ونادي النجوم، رسالة دعم لزميله مؤمن زكريا بعد أزمته الأخيرة مع نادي أحد السعودي.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي على "تويتر" فيديو موجهاً من خلاله حديثه لمؤمن: "إحنا معاك وفي ضهرك وزي ما متعودين منك تكسر الدنيا إن شاء الله سيبك من أي حاجة".

وتابع الحضري: "خلي عندك هدف واحد وهو طريق اللي ماشي عليه يانجم".

ويعيش مؤمن زكريا لحظات صعبة مع نادي أحد حيثُ خرج رئيس النادي سعود الحربي وأكد أن اللاعب المصري يعاني من عدم القدرة على مواصلة أداء المباريات.

وأشار الحربي خلال حديثه مع برنامج "صدى الملاعب": "مؤمن لا يعاني من ضمور في العضلات لكنه يعاني من مرض معين، وسنحسم مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة".