رياضة | تعرف على قائمة بتروجت لمباراة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة بتروجت لمباراة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه الداخلية غدا الاثنين ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضمت قائمة بتروجت كلا من :- محمد أبو النجا - أحمد تمساح - حسام حسن - أحمد زولا - مؤمن إبراهيم - محمود صلاح - أحمد عفيفي - أحمد عبد الرسول - محمد فييرا - علي فرج - إبراهيم القاضي - أحمد سالم صافي - أحمد السباعي - أحمد العجوز - حميد ماو - كريس جادي - حمادة طلبة - إسلام صيام - محمد أسامة - شكري نجيب - محمود عماد - محمد صبحي.