شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يتقدم بثنائية على ساوثهامبتون بالشوط الأول والان مع التفاصيل

الخليج 365- انتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال وساوثهامبتون بتقدم الجانرز بهدفين دون رد في المواجهة التي تجمع بينهم على ملعب "الأمارات" ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي

تقدم الجانرز بأقدام الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 6 بصناعة من المتألق ميختاريان الذي سجل الهدف الثاني بالدقيقة 17.

وبذلك ساهم ميختاريان في 4 أهداف ضد ساوثهامبتون في الدوري هذا الموسم ( سجل 3 اهداف، صنع 1 ).

كما أصبح لاكازيت أول لاعب من آرسنال يسجل في 4 مباريات متتالية على ملعب الأمارات بالدوري منذ روبن فان بيرسي عام 2012 الذي سجل في 5 مباريات متتالية.

يحتل الجانرز المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي السادس، وبفارق نقطة لصالح مانشستر يونايتد الرابع، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.