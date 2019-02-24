شكرا لقرائتكم خبر عن كين: يجب أن نتعافى قبل مواجهة تشيلسي وآرسنال والان مع التفاصيل

الخليج 365- قال هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن فريقه يجب أن يتعافى سريعا بعد الخسارة المحبطة 2-1، أمام بيرنلي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت، من أجل التركيز على عدة مباريات مهمة مقبلة.

ويلعب توتنهام مع غريميه في لندن تشيلسي وآرسنال، في الجولتين المقبلتين بالدوري يومي الأربعاء والسبت على الترتيب، قبل أن يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء التالي.

وقال كين لموقع النادي على الإنترنت "نحن على موعد مع أسبوع مهم ويجب أن نكون في أفضل صورة ممكنة. هذه فترة مهما لنا ونحن نعرف أن بوسعنا الفوز بهذه المباريات".

وتابع "مباراة بيرنلي كانت محبطة لكن يجب أن نتعافى وسنخوض مباراة مهمة مقبلة مع تشيلسي".

وسجل كين هدف التعادل لتوتنهام في الشوط الثاني، بعد عودته من إصابة في الكاحل وغيابه لحوالي 6 أسابيع.

لكن في ظل خوض 3 مباريات مهمة في غضون 7 أيام، فإن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، ربما لا يخاطر بإشراك مهاجم إنجلترا في كل المباريات.

وقال كين الذي أحرز 21 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم "يتعلق الأمر الآن بالتعافي، يتوقف القرار على المدرب في اختيار التشكيلة لكني أتمنى أن أكون جاهزا للمباراة المقبلة".