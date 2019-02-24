شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان: نيمار ليس للبيع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فكرة تفاوض أي ناد في العالم للتعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الفترة المقبلة. ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن ناصر الخليفي مالك النادي سان جيرمان "أحذر أي ناد يفكر في التعاقد مع نيمار خلال الفترة المقبلة فهو ليس للبيع نهائيا". وتابع "إدارة النادي تربطها علاقة رائعة مع نيمار ووالده، وقد بنيت لتستمر لفترة طويلة" والجدير بالذكر أنه في الفترة الأخيرة حاول نادي ريال مدريد للتفاوض مع سان جيرمان لضم نيمار إلى صفوفهم. وانضم نيمار إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان في عام 2017 قادما من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.

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