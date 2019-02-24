شكرا لقرائتكم خبر عن بيب عن الرباعية؟ السير بإرثه الكبير لم يفعلها والان مع التفاصيل

الخليج 365 -

أشار بيب جوارديولا, المدير الفني لفريق مانشستر سيتي, ان فوز مانشستر يونايتد اليوم على ضيفه ليفربول في الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي , سيكون مهم له ولفريقه للغاية, ليتعد أبناء يورجن كلوب عن صدارة جدول الدوري قليلاً.

وصرح بيب خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم, لمباراة فريقه مساء اليوم أمام تشيلسي, في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي, أنه لا يملك وقت لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول, حيث يركز مع فريقه في اللقاء المرتقب بعد قليل.

وواصل "أعلم ان كل من اليونايتد وليفربول لا يهمم تحقيق كأس الرابطة قد حققوا الكثير منه, لكن بالنسبة لنا نحن نرغب في الحصول عليه من تشيلسي, في اللقاء الذي سيحتضنه ملب ويمبلي".

وبالحديث عن قدرته على تحقيق الرباعية قال بيب "لا تسألني الأن عن تحقيق الرباعية, في مايو أستطيع ان أعطيك الإجابة, لكن الأن هذا مجرد وهم, لا تضعوا الكثير من الضغط علينا, السير بإرثه الكبير لم يفعلها, كذلك ليفربول في الثمانينات لم يستطع ان يفعلها".

ويحتضن ملعب ويمبلي بعد قليل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين مانشستر سيتي وتشيلسي, في تمام الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي للملكة العربية السعودية, والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة, وتبث المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.