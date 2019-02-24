انت الان تتابع الأهلي يصل ملعب الجونة وياسر ريان يصافح زملاؤه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تفقد أرضية ملعب الجونة، قبل مواجهة صاحب الأرض في المباراة التي ستقام ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. ووصلت حافلة الفريق الأحمر إلى ملعب اللقاء قبل نحو ساعة ونصف من انطلاق المباراة التي ستبدأ في تمام الرابعة عصرًا بصافرة الحكم الدولي جهاد جريشة. فيما ذهب أحمد ريان مهاجم الأهلي، والمعار لصفوف فريق الجونة، لغرفة ملابس الفريق الأحمر لنصافحة اللاعبين والجهاز الفني قبل بدء المباراة.
ويغيب عن المباراة أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد حمدي عن المباراة بسبب الاتفاق المبرم بين إدارة الناديين بعدم خوضهم المباراة. ويدخل الأهلي تلك المباراة وعينه على الثلاث نقاط، ويأمل في استمرار سلسلة الانتصارات التي أصبحت عنوانًا للفريق تحت قيادة المدير الفني مارتن لاسارتي الذي يسعى بدوره
ويغيب عن المباراة أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد حمدي عن المباراة بسبب الاتفاق المبرم بين إدارة الناديين بعدم خوضهم المباراة.
ويدخل الأهلي تلك المباراة وعينه على الثلاث نقاط، ويأمل في استمرار سلسلة الانتصارات التي أصبحت عنوانًا للفريق تحت قيادة المدير الفني مارتن لاسارتي الذي يسعى بدوره لتحقيق فوزه الثامن على التوالي، على الجانب الآخر يسعى فريق الجونة في مواصلة تقديم عروضه الجيدة، خاصة بعد الفوز المستحق على فريق بيراميدز بهدفين مُقابل هدف.
ويحتل الأهلي المركز الثاني مناصفة مع بيراميدز برصيد 45 نقطة، والأخير يتفوق بفارق الأهداف، بجانب النتائج المباشرة بينهما، بينما يحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.
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