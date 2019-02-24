انت الان تتابع مران الأهلي.. جلسة جيم للشناوي وتأهيل عاشور وجمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن معسكر مباراة الجونة تدريبات قوية صباح اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، وشارك في التدريبات كل من؛ وليد أزارو وصلاح محسن وإسلام محارب وأحمد علاء وصالح جمعة وباسم علي ومحمد شريف وأحمد حمودي وأحمد فتحي، كما واصل حسام عاشور وعمرو جمال، لاعبا الأهلي، تنفيذ برنامجيهما التأهيلي، وخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل.

ويعاني حسام عاشور، من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية، في حين يعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الضامة. بينما أدى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي جلسة تأهيل في «الجيم»، وحرص الشناوي على أداء تدريبات الجري حول الملعب قبل أن يؤدى جلسته في «الجيم»، بسبب معاناته من ألام في