مران الأهلي.. جلسة جيم للشناوي وتأهيل عاشور وجمال

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تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن معسكر مباراة الجونة تدريبات قوية صباح اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، وشارك في التدريبات كل من؛ وليد أزارو وصلاح محسن وإسلام محارب وأحمد علاء وصالح جمعة وباسم علي ومحمد شريف وأحمد حمودي وأحمد فتحي، كما واصل حسام عاشور وعمرو جمال، لاعبا الأهلي، تنفيذ برنامجيهما التأهيلي، وخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل.
ويعاني حسام عاشور، من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية، في حين يعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الضامة. بينما أدى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي جلسة تأهيل في «الجيم»، وحرص الشناوي على أداء تدريبات الجري حول الملعب قبل أن يؤدى جلسته في «الجيم»، بسبب معاناته من ألام في
ويعاني حسام عاشور، من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية، في حين يعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الضامة.
بينما أدى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي جلسة تأهيل في «الجيم»، وحرص الشناوي على أداء تدريبات الجري حول الملعب قبل أن يؤدى جلسته في «الجيم»، بسبب معاناته من ألام في العضلة الضامة.
يذكر أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي اصطحب 3 حراس في معسكر الجونة وهم؛ شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير؛ استعدادا لمواجهة اليوم التي تقام في الرابعة عصرا على استاد الجونة في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي المركز الثاني مناصفة مع بيراميدز برصيد 45 نقطة، والأخير يتفوق بفارق الأهداف، بجانب النتائج المباشرة بينهما، بينما يحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.
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