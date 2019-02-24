شكرا لقرائتكم خبر عن «سولسكاير» يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفربول، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل على ملعب أولد ترافولد «معقل الشياطين الحمر»، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وجاء التشكيل كالتالي:

دي خيا، أشلي يونج، سمولينج، ليندلوف، لوك شاو، أندري هيريرا، ماكتومناي، بوجبا، ماتا، راشفورد، لوكاكو.

ويتواجد على دكة البدلاء: روميرو، بايلي، دالوت، أندرياس، فريد، لينجارد، أليكسيس سانشيز.