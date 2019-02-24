تشكيل الأهلى.. أجايي يقود الهجوم أمام الجونة

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها الرابعة عصر اليوم الأحد على إستاد الجونة في الجولة الـ 24 من مباريات الدوري العام.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع : على معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية ـ هشام محمد ـ حسين الشحات ـ ناصر ماهر ـ رمضان صبحي.

خط الهجوم : جونيور أجايي.

ويأتي على دكة البدلاء على لطفي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومروان محسن وأحمد الشيخ وجيرالدو وكريم نيدفيد.

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