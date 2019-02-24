محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل لاعبيه للقاء مانشستر يونايتد بعد قليل في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضم تشكيل الريدز للقاء كل من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ميلنر، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

وسط الملعب:هاندرسون، فابينيو، فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

فيما ضم تشكيل مانشستر

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: أشلي يونج، سمولينج، لينديلوف، لوك شاو.

وسط الملعب: أندير هيريرا، مكتومناي، بول بوجبا.

الهجوم: روميلو لوكاكو، ماركوس راشفورد، خوان ماتا.

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