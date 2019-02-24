شكرا لقرائتكم لينارد يفسد عودة ديروزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس انجليس - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 23 فبراير 2019 / 22:16

أفسد كاوهي لينارد نجم تورونتو رابتورز عودة ديمار ديروزن لاعب سان أنتونيو سبيرز إلى أرض ملعب فريقه السابق، بقيادته المضيف إلى فوز صعب 120-117 ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين التي شهدت فوزا لافتا لأوكلاهوما سيتي ثاندر على يوتا جاز.



وكان لينارد وديروزن محور صفقة تبادل في صيف 2018، انتقل بموجبها الأول إلى رابتورز وحل الثاني في سبيرز، في إحدى أبرز محطات الفترة الفاصلة بين موسمين، والتي شكلت مفاجأة لاسيما لديروزن الذي كان قد جدد عقده مع رابتورز في 2016 برغبة في البقاء معه «مدى الحياة».

وأمام نحو 20 ألف و60 متفرجا في قاعة «سكوشيا بانك أرينا»، وجد ديروزن في مباراته الأولى أمام مشجعيه السابقين، استقبالا مغايرا لما تلقاه لينارد عندما خاض في كانون الثاني/يناير الماضي مباراته الأولى على ملعب سان أنتونيو. فبدلا من صافرات الاستهجان التي سيطرت على ملعب سبيرز لدى زيارة لينارد (خسر فريقه 107-125)، رحب مشجعو تورونتو بديروزن بحرارة ووقفوا مصفقين له مرتين: لدى تقديم الفريقين، وعندما عرض على الشاشة شريط لأبرز محطاته مع صاحب الأرض.

لكن لينارد اختار أن يرحب بديروزن على طريقته، فأنهى المباراة كأفضل مسجل مع 25 نقطة، منها نقطتان من سلة ساحقة «دانك» بعدما سرق الكرة من نجم سان أنتونيو قبل نحو 15 ثانية من النهاية، ومنح لينارد من خلال هذه السلة فريقه التقدم 118-117، قبل أن يضيف رميتين حرتين قبل أقل من ثانية على نهاية المباراة، ويضمن الفوز، وقال لينارد «اليوم كانت بمثابة مباراة بلاي أوف (الأدوار الإقصائية)».