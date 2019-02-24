شكرا لقرائتكم ميسي يحسم نزال إشبيلية بالهاتريك الخمسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إشبيلية - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 02:35

أنقذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة المتصدر من الخسارة أمام مضيفه إشبيلية وسجل له ثلاثية رائعة هي الـ50 في مسيرته وتمريرة حاسمة منحته فوزا صعبا 4-2، السبت في المرحلة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وعادل أفضل لاعب في العالم خمس مرات في مناسبتين بتسديدتين رائعتين، قبل حسمه المباراة بهدف ثالث مهاري وتمريرة حاسمة أبعدت برشلونة حامل اللقب بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد الذي يستقبل فياريال الثامن عشر الأحد.

واصطدم برشلونة قبل رحلتيه إلى العاصمة لخوض مباراتي كلاسيكو ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، بتشكيلة قوية لإشبيلية، لكن الفريق الأندلسي تراجع إلى المركز الخامس بعد عجزه عن تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات.

وكان إشبيلية هزم برشلونة 2- صفر على ملعب «رامون سانشيس بيسخوان» في 23 يناير الماضي في ذهاب ربع نهائي مسابقة الكأس، قبل أن يثأر برشلونة 6-1 إيابا في 30 منه، علما أن برشلونة فاز في ذهاب الدوري 4-2.