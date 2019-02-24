شكرا لقرائتكم كين يطالب توتنهام بالتعافي سريعاً بعد خسارة بيرنلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب هاري كين مهاجم توتنهام اللندني فريقه بالتعافي سريعا بعد الخسارة المحبطة 2-1 أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت من أجل التركيز على عدة مباريات مهمة مقبلة.

ويلعب توتنهام مع غريميه في لندن تشيلسي وأرسنال في الجولتين المقبلتين بالدوري يومي الأربعاء والسبت على الترتيب قبل أن يحل ضيفا على بروسيا دورتموند في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء التالي.

وقال كين لموقع النادي على الإنترنت: نحن على موعد مع أسبوع مهم ويجب أن نكون في أفضل صورة ممكنة. هذه فترة مهمة لنا ونعن نعرف أن بوسعنا الفوز بهذه المباريات، صحيح أن مباراة بيرنلي كانت محبطة لكن يجب أن نتعافى وسنخوض مباراة مهمة مقبلة مع تشيلسي.

وسجل كين هدف التعادل لتوتنهام في الشوط الثاني بعد عودته من إصابة في الكاحل وغيابه لحوالي ستة أسابيع لكن في ظل خوض ثلاث مباريات مهمة في غضون سبعة أيام فإن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام ربما لا يخاطر بإشراك مهاجم إنجلترا في كل المباريات.

وقال كين الذي أحرز 21 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم: يتعلق الأمر الآن بالتعافي. يتوقف القرار على المدرب في اختيار التشكيلة لكني أتمنى أن أكون جاهزا للمباراة المقبلة.