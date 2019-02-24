شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نبيل محمود يصل مقر بلدية المحلة لتولى القيادة الفنية للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة بلدية المحلة إجراءات التعاقد مع نبيل محمود، المدرب العام السابق للزمالك، لتولى القيادة الفنية للفريق خلفاً لأحمد العجوز الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق عقب التعادل السلبى مع الجزيرة المطروحى بدون أهداف الأسبوع الماضى.

وحضر نبيل محمود لنادي البلدية بصحبة الثلاثى باسم وجدى المدرب العام ومحمد عبدالحميد المدرب المساعد ومحمد نسيم مدرب حراس المرمى فى الواحدة ظهرا لتفقد استاد بلدية المحلة ومقر إقامة اللاعبين وغرف خلع الملابس، قبل قيادة تدريب الفريق استعدادا لمباراة كفر الشيخ المقرر لها الخميس المقبل باستاد بلدية المحلة.

كما عقد نبيل محمود اجتماعا مع مصطفى الشامى المشرف العام على الكرة بنادى بلدية المحلة، وحمادة علوى مدير الكرة النادى، لوضع استراتيجة الفريق خلال المرحلة المقبلة من دورى القسم الثانى.

يذكر أن مصطفي السامولي رئيس بلدية المحلة خرج في تصريحات تليفزيونية الجمعة الماضى لينفى وجود مفاوضات مع نبيل محمود، رغم تعاقد مجلس الإدارة مع مدرب الزمالك الأسبق منذ ثلاثة أيام بعد استقالة العجوز الذى أكد رئيس النادى أنه سيقود مران الفريق اليوم استعدادا لمباراة كفر الشيخ، إلا أنه وعلى ما يبدو أن انقسام مجلس إدارة البلدية إلى فريقين جعل رئيس النادى يفقد صلاحياته ولا يعلم اسم المدير الفنى الجديد الذى سيتولى القيادة الفنية لفريقه، خاصة أن رئيس البلدية ضمن جبهة الأقلية داخل المجلس.



نبيل محمود



نبيل محمود



نبيل محمود



نبيل محمود