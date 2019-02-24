صور.. زحام خارج ملعب الجونة قبل مباراة الأهلى فى الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ملعب الجونة، زحاما شديدا من قبل الجماهير لحضور مباراة الجونة والأهلى المقرر لها الرابعة عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
ويدخل المارد الأحمر حامل لقب الدوري مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول السمابقة برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، وإن كان الأخير يزيد على الأهلي بثلاث مباريات في الدوري فيما يحتل الجونة المركز الحادي عشر بـ26 نقطة.
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