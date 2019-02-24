شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى معسكر بتروجت استعداداً للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل فريق بتروجت معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الداخلية غداً باستاد كلية الشرطة فى الجولة الـ24 للدورى. وضم محمد عودة، المدير الفنى للفريق البترولى، 22 لاعباً لتلك المواجهة وهم: حراسة المرمى : محمد أبو النجا – على فرج – محمد صبحى الدفاع : حسام حسن – أحمد عبد الرسول – إبراهيم القاضى – أحمد سالم صافى – أحمد السباعى – حماده طلبه – إسلام صيام – محمد أسامة . الوسط : زولا – مؤمن إبراهيم – محمد فييرا – أحمد العجوز – حميد ماو – محمود عماد – احمد عفيفى الهجوم : شكرى نجيب – كريس جادى – أحمد تمساح – محمود صلاح ويحتل بتروجت المركز الرابع عشر بجدول الدورى برصيد 22 نقطة بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق الأسبوع الماضى على الإنتاج الحربى بهدف مقابل لا شىء.

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