جدو ومكى يقودان هجوم الجونة أمام الأهلى بعد استبعاد الخماسى المعار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حمادة صدقى، المدير الفنى للجونة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي فى المباراة التى ستجمعهما بعد قليل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل الجونة كلا من:- حراسة المرمى: محمود الغرباوى خط الدفاع : محمد نادى – أحمد سعيد "أوكا" – خالد صبحى – جوزيف جوناثان. خط الوسط : سارج أكا – جاتوش بانوم – إسلام عبد النعيم – أحمد الألفي خط الهجوم : أحمد حسن مكى – محمد ناجى "جدو". فيما يجلس على دكة البدلاء: عمر رضوان – محمد محسن ليلة – إسلام رشدى – لؤى وائل – أحمد عيد عبد الملك – عمرو سعداوى – أوسينو بوى. وكان الأهلى قد رفض مشاركة خماسى الفريق المعار للجونة وهم أحمد ريان وأحمد حمدى وأكرم توفيق ومحمود الجزار وعمر رضوان.

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