سوبر كورة.. الزمالك يدخل مفاوضات "مزدوجة" لضم خليفة أيمن حفنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح نادى الزمالك مضطراً لخوض مفاوضات مزدوجة لضم إمام عاشور، صانع ألعاب حرس الحدود، فى الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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