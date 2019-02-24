تغيير اضطراري في تشكيل ليفربول.. ومانشستر يونايتد بالقوة الضاربة

كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه الذي سيواجه به مانشستر يونايتد، في الرابعة عصر اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافلد"، في الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل دخول ميلنر لاعب الوسط، في مركز الظهير الأيمن بدلا من أرنولد.

وجاء تشكيل ليفربول كتالي

الحارس: أليسون

الدفاع: جيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون

الوسط: فينالدوم وجوردن هندرسون وفابينيو

الهجوم: صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو.

وعلى الجانب الأخر، أعلن أولي سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه، وجاء كالتالي

الحارس: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو - فيكتور لينديلوف - كريس سمولينج - آشلي يانج

الوسط: بول بوجبا - ماكتوميناي - أندير هيريرا

الهجوم: راشفورد - لوكاكو - خوان ماتا

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 65 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف، والذي خاض مباراة زائدة عن الريدز، فيما يأتي مان يونايتد في المركز الرابع بـ51 نقطة.