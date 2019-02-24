مباشر الدوري.. الجونة 0-0 الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الجونة والأهلي في الغردقة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 45 نقطة من 20 مباراة، بينما يأتي الجونة بقيادة حمادة صدقي في المرتبة الـ11 برصيد 26 نقطة من 22 لقاء.

تشكيل الجونة: محمود الغرباوي، جوناثان، خالد صبحي، أحمد سعيد أوكا، محمد نادي، سارج أكا، جاتوش بانوم، اسلام عبد النعيم، أحمد الألفي، أحمد حسن مكي، محمد ناجي جدو.

تشكيل الأهلي: شريف إكرامي، محمد هاني، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، هشام محمد، عمرو السولية، ناصر ماهر، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي.

تابعونا لمزيد من التفاصيل..