محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:
زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الجونة والأهلي في الغردقة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.
الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 45 نقطة من 20 مباراة، بينما يأتي الجونة بقيادة حمادة صدقي في المرتبة الـ11 برصيد 26 نقطة من 22 لقاء.
تشكيل الجونة: محمود الغرباوي، جوناثان، خالد صبحي، أحمد سعيد أوكا، محمد نادي، سارج أكا، جاتوش بانوم، اسلام عبد النعيم، أحمد الألفي، أحمد حسن مكي، محمد ناجي جدو.
تشكيل الأهلي: شريف إكرامي، محمد هاني، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، هشام محمد، عمرو السولية، ناصر ماهر، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي.
تابعونا لمزيد من التفاصيل..
كانت هذه تفاصيل خبر مباشر الدوري.. الجونة 0-0 الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.